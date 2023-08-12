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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مزاج قيد التشغيل.. كهربا يستمتع بالإجازة الصيفية فى عرض البحر.. شاهد

كهربا
كهربا

حرص محمود كهربا، على مشاركة جمهوره ومتابعيه صورة توثق أجمل لحظاته خلال قضاء إجازته الصيفية فى الساحل الشمالي،  عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

 

وظهر نجم النادي الأهلي فى عرض البحر علي متن مركب بإطلالة صيفية، وكتب "مزاج العطلة قيد التشغيل" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المحترفة كشفت فوز محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بجائزة أفضل حارس فى الدورى المصرى الممتاز 2022- 2023 بتصويت الجمهور.


وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

 
وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٢_١٧٢٣٣١
الأهلى محمود كهربا الساحل الشمالي انستجرام عرض البحر إطلالة صيفية

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