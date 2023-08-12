سرقة الذهب وملايين الجنيهات .. تطور صادم في اتهام البلوجر هدير عاطف

"240 يوماً قضتها البلوجر هدير عاطف، داخل القضبان الحديدية تتنقل بين جدران محكمة جنايات القاهرة الجديدة وبين محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة النصب على المواطنين في ملايين الجنيهات وتزوير العملة".

صدى البلد يرصد في السطور التالية تطورات في واقعة إتهام هدير عاطف بتزوير العملة حيث قرر، قاضى المعارضات، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف لاتهامها بالنصب على المواطنين وترويج العملة لمدة 45 يوم أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت في الساعات الأولي من صباح يوم الأحد الموافق ١١ ديسمبر، من إلقاء القبض علي البلوجر هدير عاطف وذلك لاتهامها بالنصب على المواطنين.



بلاغ من 16 مواطن ضد هدير عاطف

و كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ من عدد 16 مواطن بإتهام "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات ، العقارات ، تداول الأوراق المالية" بزعم إستثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة .

مليون جنيه توقع بلوجر أزياء شهيرة

وبمواجهتهم إعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

قصة اختطاف هدير عاطف

وكشفت التحريات الاولية، أن هدير عاطف متهمة بالنصب على المواطنين، حيث تم ضبطها بعد انتشار أخبار كاذبة عن اختطافها تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي" تحت مسمى الحقوا البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين".

شقيقة البلوجر هدير عاطف

نشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف عبر صفحتها الشخصية انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، وهي تصرخ بعد اختفاء ابنتها .

حكاية سرقة الذهب

وقالت والدة هدير عاطف في مقطع الفيديو انها فوجئت الساعة السابعة بـ 7 بلطجية قاموا بكسر باب الشقة، وسرقوا ذهب ابنتها وحفيدتها وفلوسها التي كانت تعيش عليها وأخذوها لحين ظهور طليقها.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع هذا الفيديو متعاطفين مع والدتها.

وفي يوم 28 ديسمبر، 2022، قررت جهات التحقيق، منع البلوجر هدير عاطف من التصرف في أموالها لاتهامها وآخرين بالنصب على المواطنين.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.