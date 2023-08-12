محافظ الوادي الجديد يشارك بفعاليات يوم التراث ومعرض الحرف اليدوية

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بفعاليات يوم التراث الذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع سفارة اليمن بمصر، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وتعزيز الهوية الوطنية والتراث الثقافي والحضاري لمصر.

وأكد الزملوط خلال تفقدهم جناح المحافظة المشارك بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من ١٢ : ١٤ أغسطس الجاري، حرص المحافظة على دعم أصحاب الحرف التراثية وتسويق منتجاتهم من خلال المشاركة بالمعارض المحلية والدولية.

وأشاد زوار المعرض بجودة وتميز المعروضات من منتجات التمور والخزف والسجاد اليدوي، مؤكدين على قدرتها على المنافسة وفتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة.