اتكلم بأدب| ياسر عبدالرؤوف يعلق على أزمة التقليل من ديربي الأهلي والزمالك

علق ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام السابق على تقليل وليد الفراج الإعلامي السعودي من ديربي الكرة المصرية الذى يجمع بين الأهلي والزمالك.

قال ياسر عبدالرؤوف عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:



صحيح انى متابع جيد للدورى السعودى من أكثر من عامين..صحيح تقدم رهيب فى الكره السعوديه.. جماهير..لاعبون.. حكام.. مدربين.. انتظام مسابقه.. عقوبات..التزام ..ملاعب..نقل تليفزيونى..قيمه تسويقه..عداله .. اعلام رياضى ..كل شىء نموذجى.. ليصبح اقوى دورى فى المنطقه..



تابع ياسر عبد الرؤوف : وانعكس ذلك على المنتخب اللى كلنا فرحنا به وكنا فخورين به وسنظل ندعمه ونفخر به..



أضاف ياسر عبد الرؤوف : ولكن تأتى بعض التصرفات من بعض الناس لتثير فتنه دون داعى الله اعلم مقصوده أو غير مقصوده..



ولن يرد عليها أحد غير الغلابه اللى شبهى.



ايها الوليد



استطرد ياسر عبد الرؤوف: عندما تتحدث عن ( ديربي الكبيرين)تحدث باحترام سواء بلسانك أو جسدك أو بتعبير وجهك ..



من حقك أن تفخر بأنديه بلدك وليس من حقك السخريه من الآخرين..









ديربي الأهلي والزمالك



كان الإعلامي السعودي، وليد الفراج أكد إن ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، بات هو الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، متخطيا نظيره المصري، بين الأهلي والزمالك.



وقال وليد الفراج في تصريحات تليفزيونية :' ديربي النصر والهلال هو ديربي الشرق الأوسط .. أنا بحب الأهلي المصري وأحترم الكرة المصرية ولكن الأن معلش شوفوا عناصر الهلال والنصر ، ديربي الاهلي والزمالك ديربي على مستوى جمهورية مصر العربية ، ديربي ما في جمهور ، لكن شايفين الأسماء في النصر والهلال ، فأرجوكم خليكوا على جنب.'.



وتابع :' الدوري المصري دوري ما بيشوفوا غير أهل بلده لكن الدوري السعودي ينقل على 40 قناة على مستوى العالم ، فحاولوا تتكيفوا مع المرحلة الجاية.'.