عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

محشي قشر التين الشوكي
محشي قشر التين الشوكي

 أثار ترند محشي التين الشوكي حالة كبيرة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وتداول العديد من نشطاء الفيسبوك والسوشيال ميديا صوراً لوصفة جديدة لعمل المحشي من قشر التين الشوكي مما أثار دهشة الكثيرين. 

مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض


فمن المعروف أن قشر التين الشوكي غني بالشوك ويصعب الامساك به باليد فكيف يتم تناوله ؟

محشي التين الشوكي
محشي التين الشوكي


ولكن في الحقيقة يتم استخدام قشر التين الشوكي في أكلات مختلفة ببعض الدول الغربية والآسيوية بل هناك من يطهو نبتة التين الشوكي نفسها أو الصبارة .

صبار -التين-الشوكي
صبار -التين-الشوكي


طريقة عمل محشي قشر التين الشوكي هى نفسها طريقة عمل أنواع المحشي المصري وبنفس الخلطة المكونة من الأرز والصلصة والخضرة والبصل.

محشي قشر التين الشوكي
محشي قشر التين الشوكي

وتباينت التعليقات على محشي قشر التين الشوكي بطرق مختلفة فالبعض رأى أنها فكرة رائعة، وهناك من جربها وقال " اللى ماجربش محشي التين الشوكي فايته نص عمره"، والبعض الآخر رفض الفكرة تمامًا بينما آخرون تناولوا ترند محشي التين الشوكي بشكل ساخر وقالوا: "الست المصرية ما بتغلبش" و “حتى قشر التين الشوكي ماسبتهوش”.

التين الشوكي محشي التين الشوكي محشي قشر التين الشوكي قشر التين الشوكي طريقة عمل محشي التين الشوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

ضغوط الحياة وعادات غلط.. أخطر أمراض تهدد الشباب وطرق الوقاية منها

علاج التوحد .. 4 مجالات ينبغي العمل عليها

علامات التوحد عند الأطفال والرضع.. وهذه المؤشرات الخفيفة

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

يأكله الأقباط والصعايدة.. اكتشف فوائد الشلولو وطريقة عمله

مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان

احترس.. الحرارة الشديدة تدمر الصحة العقلية والنفسية

حياتك وصحتك تتحسن.. كيف تتمكن من الاستقياظ مبكرا؟

ترشيحاتنا

الأفضل في كل مكان.. رونالدو يقود النصر السعودي للتتويج بكأس الملك سلمان

العثور على 9 أنواع.. اكتشاف جسيمات بلاستيكية في قلب 15 مريضًا يخضعون لجراحات

توقّع مبشّر من التموين.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 | فيديو

أحدهما رضيع .. مصرع شخصين في غرق سفينة للمهاجرين بتونس

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. هذا ما ورد عن النبي

أمطار بعدة مناطق | الأرصاد تزف بشرى للجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ