محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

أثار ترند محشي التين الشوكي حالة كبيرة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وتداول العديد من نشطاء الفيسبوك والسوشيال ميديا صوراً لوصفة جديدة لعمل المحشي من قشر التين الشوكي مما أثار دهشة الكثيرين.



فمن المعروف أن قشر التين الشوكي غني بالشوك ويصعب الامساك به باليد فكيف يتم تناوله ؟

محشي التين الشوكي



ولكن في الحقيقة يتم استخدام قشر التين الشوكي في أكلات مختلفة ببعض الدول الغربية والآسيوية بل هناك من يطهو نبتة التين الشوكي نفسها أو الصبارة .

صبار -التين-الشوكي



طريقة عمل محشي قشر التين الشوكي هى نفسها طريقة عمل أنواع المحشي المصري وبنفس الخلطة المكونة من الأرز والصلصة والخضرة والبصل.

محشي قشر التين الشوكي

وتباينت التعليقات على محشي قشر التين الشوكي بطرق مختلفة فالبعض رأى أنها فكرة رائعة، وهناك من جربها وقال " اللى ماجربش محشي التين الشوكي فايته نص عمره"، والبعض الآخر رفض الفكرة تمامًا بينما آخرون تناولوا ترند محشي التين الشوكي بشكل ساخر وقالوا: "الست المصرية ما بتغلبش" و “حتى قشر التين الشوكي ماسبتهوش”.