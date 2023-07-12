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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

" العشق .. العشق"| جمال شعبان يتغزل في فوائد التين الشوكي

التين الشوكي
التين الشوكي

تغزل الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على صفحته الرسمية بالفيسبوك، فى جمال وفوائد التين الشوكي وقال عنه "إنه العشق.. العشق "

‎وأوضح جمال شعبان فى منشوره أن التين الشوكي يساعد في التحكم في  الوزن وتحسين مقاومة الإنسولين ومكافحة السكر من النوع الثاني وبفضل الألياف العالية وكثافة العناصر الغذائية  والسعرات الحرارية المنخفضة ، ومحتوى الدهون المشبعة ، يمكن أن تساعد التين الشوكي في الحفاظ على صحة جسمك دون إضافة أي وزن إضافي.

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‎وأضاف “شعبان” أن التين الشوكي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما  يساعد في منع مشاكل الأسنان المختلفة ، وكذلك اضطرابات العظام المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.


كما يحتوى التين الشوكي على نسبة كبيرة من فيتامين C  الذي يعزز استجابة الجسم المناعية ضد الالتهابات المختلفة ويزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقضي على الميكروبات في الجسم و يعمل كمضاد للأكسدة ويقلل من أضرار الشقائق  الحرة في جميع أنحاء الجسم.


وأشار شعبان إلى أن التين الشوكي يلعب دور فى تقليل ومنع تجاعيد الجلد ونتيجة احتوائه علي فيتامين E وفيتامين K وعدد من الأحماض الدهنية المفيدة 


‎يمكن أن يساعد محتوى الألياف في التين الشوكي في التخلص من الكوليسترول الضار ، أو "الكوليسترول الضار" من الجسم ويحسن صحة الكبد ، ويساعد على هضم الطعام الذي نتناوله بسلاسة وتعزز نشاط الإنزيمات الهضمية.

جمال شعبان
جمال شعبان


‎يحتوي التين الشوكي على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين التي ي تقلل  الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم والرئة و تعمل كمركبات مضادة للأكسدة وتحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية.


 يساعد التين الشوكي في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية بفضل المستويات الكبيرة من البوتاسيوم التى تقليل الضغط على القلب والأوعية الدموية كما تم ربط البيتالين الموجود في التين الشوكي بتقوية الجدران المبطنة للأوعية الدموية. 

التين الشوكي البروستاتا الكوليسترول الضار الكوليسترول صحة الكبد فوائد التين الشوكي

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