عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يقلل ضغط الدم.. استشاري تكشف فوائد وأضرار التين الشوكي حال الإكثار منه

التين الشوكي
التين الشوكي

قدمت الدكتورة هبة عصام، استشاري التغذية، الفوائد والكميات المسموحة من تناول التين الشوكي، قائلة: أنه فى حال تناول أى طعام بكميات كبيرة، فمن الممكن جدا أن تؤذي الجسم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن التين الشوكي له فوائد عديدة كفاكهة صيفية، موضحة أنه يحتوي على فيتامين سي ومضادات أكسدة جيدة جدا للجسم، إضافة إلى تقليل ضغط الدم، ويحتوي على ألياف بنسبة عالية جدا.

وتابعت أن التين الشوكي له سعرات حرارية قليلة، وبالتالي يؤدي إلى إنقاص الوزن، ولكن الإكثار منه يقوم بعمل مشكلات، مثل أنه يقوم بتقليل سكر الدم، ومشاكل فى الامعاء، وبالتالي يسبب الإمساك.

استشاري التغذية التين الشوكي تناول التين الشوكي مضادات أكسدة ضغط الدم تقليل ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع مصطفى قمر

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

رئيس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها

مملكة الدلافين الدوارة في البحر الأحمر تستقطب عشاق الجمال لمصر من أنحاء العالم

الأرصاد تزف بشرى للمصيفين | وتعلن موعد استقرار الأمواج في المتوسط

حسني عبد اللطيف يبدأ مهام منصبه رئيسًا لـ مجلس القضاء الأعلى

للموظفين .. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه حال ارتكاب هذا الفعل

خاص.. الأهلي يكمل آخر خطوات صفقة انتقال إمام عاشور اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة

لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ