يقلل ضغط الدم.. استشاري تكشف فوائد وأضرار التين الشوكي حال الإكثار منه

قدمت الدكتورة هبة عصام، استشاري التغذية، الفوائد والكميات المسموحة من تناول التين الشوكي، قائلة: أنه فى حال تناول أى طعام بكميات كبيرة، فمن الممكن جدا أن تؤذي الجسم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن التين الشوكي له فوائد عديدة كفاكهة صيفية، موضحة أنه يحتوي على فيتامين سي ومضادات أكسدة جيدة جدا للجسم، إضافة إلى تقليل ضغط الدم، ويحتوي على ألياف بنسبة عالية جدا.

وتابعت أن التين الشوكي له سعرات حرارية قليلة، وبالتالي يؤدي إلى إنقاص الوزن، ولكن الإكثار منه يقوم بعمل مشكلات، مثل أنه يقوم بتقليل سكر الدم، ومشاكل فى الامعاء، وبالتالي يسبب الإمساك.