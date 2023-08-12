انتشال 6 جثث وإنقاذ عشرات آخرين في انقلاب مركب مهاجرين ببحر المانش

تتواصل منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عملية إنقاذ تشارك فيها أربع سفن فرنسية ومروحية إضافة إلى سفينتين بريطانيتين، بعد انقلاب مركب يقل مهاجرين في بحر المانش.

وحسب أحدث حصيلة صدرت عن سلطات المنطقة البحرية فقد انتشلت جثث ستة مهاجرين وأنقذ عشرات آخرون فيما تتواصل عمليات البحث قبالة سانغات (با دو كاليه).

وكان زورق دورية فرنسي قد رصد المركب المنكوب أثناء غرقه صباحا وسارع إلى طلب المساعدة.

وعبر أكثر من مئة ألف مهاجر المانش في شكل غير قانوني باستخدام زوارق صغيرة منذ 2018، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام رسمية بريطانية.

وفي 2022، لقى خمسة مهاجرين مصرعهم في البحر وفقد أربعة آخرون حين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإنجليزية انطلاقا من الساحل الشمالي لفرنسا.

وفي نوفمبر 2021 توفي 27 مهاجرا بسبب غرق زورقهم.