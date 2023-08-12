كوكتيل التوت.. مشروب غني بالفيتامينات والمعادن

كوكتيل التوت من العصائر الغنية بالعناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن، ما يجعله خياراً صحياً ويعد من المشروبات المنعشة فى الصيف والصحية ولها مذاق مميز ولذيذ لذا نقدم طريقة عمل كوكتيل التوت بسهولة ويسر.



المكونات:

2 كوب توت.

ملعقتان عسل أبيض.

كوب مكعبات ثلج.

كوب زبادي.

كوب روز بيري.

حبات من الفراولة حسب الرغبة.

طريقة عمل كوكتيل التوت :

يوضع في الخلاط الكهربائي، الزبادي ومكعبات الثلج والعسل ويخفق الخليط جيدًا.

يضاف بعد ذلك التوت وروز بيري مع الاستمرار في التقليب، ثم يسكب الخليط في أكواب العصير ويقدم.