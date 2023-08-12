عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوكتيل التوت.. مشروب غني بالفيتامينات والمعادن

طريقة عمل كوكتيل
طريقة عمل كوكتيل التوت

كوكتيل التوت من العصائر الغنية بالعناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والمعادن، ما يجعله خياراً صحياً ويعد من المشروبات المنعشة فى الصيف والصحية ولها مذاق مميز ولذيذ لذا نقدم طريقة عمل كوكتيل التوت بسهولة ويسر.


المكونات:

2 كوب توت.
ملعقتان عسل أبيض.
كوب مكعبات ثلج.
كوب زبادي.
كوب روز بيري.
حبات من الفراولة حسب الرغبة.

 

طريقة عمل كوكتيل التوت :

يوضع في الخلاط الكهربائي، الزبادي ومكعبات الثلج والعسل ويخفق الخليط جيدًا.

يضاف بعد ذلك التوت وروز بيري مع الاستمرار في التقليب، ثم يسكب الخليط في أكواب العصير ويقدم.

التوت كوكتيل عصير مشروب فيتامينات معادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

موضوعات متعلقة

أفضل طرق للتخلص من حرارة المطبخ أثناء إعداد الطعام في الصيف

لو عايزة جوزك يحب قعدة البيت .. تعرفي على هذه الخطوات

من الماء ما قتل | أضرار الإفراط في تناول المياه .. مخاطر صادمة تعرف عليها

حلوى أعياد الميلاد.. طريقة عمل تارت المانجو

حتى لا تحدث مضاعفات.. كيف تعالج حروق البحر في البيت؟ نصائح للمصطافين

لمرضى الضغط.. احذروا هذه المشروبات تسبب كوارث صحية

للنساء .. احذرن الزعل قبل النوم يسبب أضرارًا صحية خطيرة مميتة

أسباب غير متوقعة تؤدي لنحافة الأطفال.. خلوا بالكم من أولادكم

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للشباب.. مسيرة الصحابي مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام

أشهرهم كريستيانو رونالدو.. أرقام خيالية لأسطول سيارات نجوم العالم المنتقلين للدوري السعودي

تديّن بعدم معرفة | أزهري يعلق على رفض مندوب شحن توصيل فستان

التنمية الصناعية: منح رخص تشغيل 7 آلاف مصنع

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

فيديو

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

عمرو مصطفى بينحت .. أورتيجا يكشف حقيقة خلافة مع أوكا وسر ماكينة الخياطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ