الجيش الأوكراني يعلن تقدم قواته في منطقة زابوريزهيا.. تفاصيل

قال الجيش الأوكراني ،اليوم السبت، في تحديث منتظم لما يحدث في ساحة القتال والضحايا أن قواته أحرزت تقدمًا بالقرب من روبوتين على خط المواجهة في منطقة زابوريزهيا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أيضا أن هناك أطفالا كانوا بين قتلى وجرحى من المدنيين بعد يوم أطلق فيه الروس ستة صواريخ و 36 غارة جوية وأطلقوا 32 صاروخا صاروخيا على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية 33 اشتباكا قتاليا قد وقعت وأشار إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية واصلت عملية هجومية في اتجاهات مليتوبول وبيرديانسك.

وقالت إنهم حققوا نجاحًا جزئيًا في منطقة الروبوتية في منطقة زابوريجزيا.

وقالت إن الأوكرانيين توغلوا في نقطة تقدمهم وشنوا هجمات دفاعية من هناك.