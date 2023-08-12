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ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد تغطية عن ارتفاع أسعار الألبان والأجبان 30%.

وقال عادل غباشى رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية فى تصريحات لـ صدى البلد إن أسعار الألبان  ومنتجاتها من الأجبان والزبادى ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 %. 

وأرجع السبب لانخفاض المعروض من الألبان خلال فصل الصيف.

كما  يرجع إلى ندرة الألبان التي جاءت كنتيجة طبيعية لتداعيات أزمة الأعلاف، فضلا عن تخلص عدة مزارع من الأبقار المدرّة للبن، ما تسبب في نقص الكميات الموجودة بالأسواق.


وأشار إلى أن هذا الارتفاع فى السعر تسبب فى حالة من الركود فى سوق منتجات الألبان من الأجبان والزبادى.

https://www.youtube.com/watch?v=MNjd_idRzbU

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