الري: لا صحة لما يتردّد بأن مصر تعوم على بركة مياه جوفية |فيديو

نفى محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، صحة تواجد مصر على بركة كبيرة من المياه الجوفية.

وقال محمد صالح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا صحة لما يتردد بأن مصر تعوم على بركة مياه جوفية".

وأضاف محمد صالح: "نستهلك حوالي 81 مليار متر مكعب من المياه لكن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًا".

وتابع محمد صالح: "يتم تعويض الفارق من خلال إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى".

وأكمل محمد صالح: "تتم إعادة تدوير مياه الري الزراعي بحوالي 4 مرات وبالتالي كفاءة استخدام مياه الري في مصر تصل لـ 80 % وهي من أعلى النسب في العالم".

وتابع محمد صالح: "مصر من أكبر دول العالم التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال الري".