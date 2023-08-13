سحب الكربون من الهواء.. هل تنقذ أمريكا كوكب الأرض من الكارثة؟

تتخذ أمريكا مبادرة جريئة بهدف الحد من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، حيث أعلنت عن استثمار 1.2 مليار دولار في مشروعين لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، في بيان «إن خفض انبعاثاتنا وحدة لن يعكس العواقب المتزايدة لتغير المناخ.. نحتاج أيضاً إلى سحب ثاني أكسيد الكربون الذي أطلقناه في الجو».

يُعدّ المشروعان، الواقعين في ولايتي تكساس ولويزيانا، فريدين في الولايات المتحدة، ويهدف كل منهما إلى التخلص من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً - أي ما يعادل إجمالي الانبعاثات السنوية لـ445 ألف سيارة.

وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن قدرة كل مشروع ستكون 250 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون من أكبر موقع التقاط قيد التشغيل حالياً.

ووفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية»، يوجد حالياً في العالم 27 موقعاً لالتقاط الكربون في الغلاف الجوي، لكن نطاقها صغير، وأكثر من 130 مشروعاً هي قيد التطوير، وفقاً للوكالة.