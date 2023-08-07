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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : المدخن ينتج 5 أطنان ثاني أكسيد الكربون طوال حياته

التدخين
التدخين

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً عن التدخين وأضراره، وطرق الإقلاع عنه. 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثاني أكسيد الكربون طوال حياته، موضحة ان هناك ٤,٥ تريليون من أعقاب السجائر تلوث البيئة كل عام. 

توقف عن التدخين الآن واحمي نفسك وبيئتك.

ارتفعت أسعار السجائر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما جعل البعض يفكر في طرق فعالة وجدية للتخلي والإقلاع عن عادة التدخين.

طرق فعالة تساعدك في الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تفكر بجدية لتحد حل فعال للإقلاع عن التدخين، وتوفير المال الذي تنفقه عليها، فسوف نقدم لك في للسطور التالية 3 طرق سهلة تساعدك في الاقلاع عن التدخين، وفقا لما نشر في موقع webmed الطبي، وتشمل:

 



- اشغل وقتك ويومك بالمهام عند الاقلاع عن التدخين:
ولكي لا تفكر في التدخين عليك ان تكون مشغولا بالعديد من المهام خلال يومك، حيث ان من دور هذا الأمر ان يصرف انتباهك عن الرغبة الملحة لتدخين السجائر، لذا عليك باتباع بعض العادات، مثل:

ممارسة الرياضة.

الخروج من المنزل للنزهة.

مضغ العلكة أو الحلوى الصلبة.

اجعل يديك مشغولين باستخدام القلم أو المسواك.

اشرب الكثير من الماء.

الاسترخاء مع التنفس العميق.

إذهب إلى السينما.

اقض بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة وبالأخص مع الأشخاص غير المدخنين.

اذهب إلى العشاء في مطعمك المفضل، واجلس في الجزء غير المخصص للمدخنين.

 

طرق فعالة تساعدك في الإقلاع عن التدخين

 

- تخلص من الأشياء التي تذكرك بالتدخين:

هناك بعض الأشياء أو المواقف، أو حتى الاماكن والتي يمكن ان تذكرك بالتدخين، و فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في الإقلاع عن التدخين والتغلب على بعض مسببات التدخين الشائعة:

تخلص من السجائر ، والولاعات ، وطفايات السجائر إذا لم تقم بذلك بالفعل.

تجنب الكافيين ، مما قد يجعلك تشعر بالقلق. حاول شرب الماء بدلاً من ذلك.

اقضي بعض الوقت مع أشخاص غير المدخنين.

اذهب إلى الأماكن التي لا يسمح فيها بالتدخين.

تناول الطعام الصحي، عند الشعور بالرغبة في تناول الطعام، أو الجوع الشديد.

قم بتغيير روتينك لتجنب الأشياء التي قد ترتبط بها بالتدخين.

 

- اطلب المساعدة من الآخرين عند الاقلاع عن التدخين:

لا تحتاج إلى الاعتماد على قوة الإرادة وحدها لـ الاقلاع عن التدخين، ولكن عليك ان تخبر عائلتك وأصدقائك عندما تبدأ في الإقلاع عن التدخين، وذلك حتى يتجنبوا التدخين أمامك، أو حتى يوفوا لك جميع السبل التي تساعدك في التغلب على أعراض الإنسحاب الصعبة.

التدخين الاقلاع العادة السيئة أكسيد الكربون السجائر البيئة

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