نصيحة لـ إيهاب جلال.. طلعت يوسف يكشف سر رحيله عن تدريب الإسماعيلي

تحدث طلعت يوسف عن فترة توليه تدريب فريق الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، والرحيل خلال أيام معدودة دون خوض أي مباراة رسمية مع الدراويش.

وقال طلعت يوسف لاعب الاتحاد السابق، فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “تجربة تدريب الإسماعيلي لا تحتسب فى مسيرتي بسبب انها لم تأخذ وقت كبير خلال قيادتي للفريق، بجانب أن العلاقة كانت صعبة مع يحيي الكومي رئيس النادي آنذاك”.

وأضاف طلعت يوسف: "يحيي الكومي رئيس النادي السابق تجاوز فى حقي، ولم استطيع خوض أى مباراة مع الدراويش أو قيادة الفريق بسبب إصابتي بفيروس كورونا بجانب أيضا التدخل فى عملي وهو ما رفضته مبكرًا، لذلك قررت الرحيل بعد الرد عليه فى مداخلة تليفزيونية.

وتابع: “أتمني مساعدة إيهاب جلال ونصيحتي له أن يعلم جيدًا أن المهمة صعبة وعليه فصل اللاعبين عن أى أزمات داخل النادي”.