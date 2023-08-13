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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن .. القوات الجنوبية تسيطر على معسكر استراتيجي لتنظيم القاعدة

أرشيفية
أرشيفية

سيطرت قوات مشتركة من وزارة الداخلية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم السبت، على معسكر استراتيجي لتنظيم "القاعدة" في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها "درع الجنوب" إن "القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية "سهام الشرق" ضمن حملة "سيوف حوس" أحكمت السيطرة الكاملة على معسكر الحجلة الاستراتيجي التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية مُودية شمال شرقي أبين".

وأكد مدير أمن محافظة أبين العميد علي الذيب باعزب، أن القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في حملة "سيوف حوس" تمكنت من تطهير معسكر الحجلة وكافة المواقع المحيطة به.

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وأضاف أن القوات المشتركة تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق النائية والوديان والشعاب التي تفر لها عناصر تنظيم القاعدة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بأبين مسنودة بقوات الحزام الأمني وقوات محور أبين القتالي تستمر في عملياتها الهادفة لاجتثاث ما تبقى من تواجد للإرهاب.

وشدد على أن الكل تعهد باستكمال خطى القائد عبد اللطيف السيد ورفاقه وكل من قتل من القوات الجنوبية لتحقيق الهدف المنشود.

جدير بالذكر أن معسكر يقع الحجلة في منطقة جبلية بمديرية مودية بين محافظتي أبين وشبوة كما تحده من الشمال محافظة البيضاء اليمنية.

القاعدة اخبار تنظيم القاعدة اليمن تنظيم القاعدة

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