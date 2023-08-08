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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفريغ 84% من سفينة الكارثة أمام سواحل اليمن

ناقلة
ناقلة

جرى تفريغ 84 % من الناقلة البحرية الكارثية صافر، الراسية أمام سواحل اليمن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وتمكنت الفرق التي تباشرها الأمم المتحدة من تفريغ نحو مليون برميل من النفط، إلى سفينة أخرى.

وجاء ذلك خلال 12 يوما من العمل، بما يعادل نحو 84 % من إجمالي الكمية الموجودة في الناقلة "صافر".
قالت وزارة النقل اليمنية في نشرتها اليومية الصادرة عن مركز القيادة الوطني لعمليات "صافر" أن إجمالي الكمية التي تم تفريغها من الحوض العائم خلال 258 ساعة عمل وصلت لنحو 964000 برميل نفط.

وأعلنت الأمم المتحدة في 25 يوليو الماضي بدء مشروع يستغرق 19 يوما لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.

تعمل الناقلة منذ 47 عاما ولم يجري عليها صيانة منذ عام 2015.

 

الأمم المتحدة الحوض العائم الناقلة صافر برميل نفط برميل سواحل اليمن

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