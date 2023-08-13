لميس سلامة: مصر لها تجربة رائدة في مجال دعم الشباب

أكدت الإعلامية فرح سعيد، أن الدولة المصرية تهتم بالشباب، وأصبح الشباب في المناصب القيادية، خاصة وأن الأمس كان اليوم العالمي للشباب.

وقالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم نشر مجموعة من الصور للاحتفال باليوم العالمي للشباب والذي أكد أنه لا بد من إكساب الشباب مهارات لدورهم الهام، خاصة أن مصر لها تجربة رائدة في دعم الشباب.

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن الدولة مكنت الشباب وأصبحوا متواجدين في المناصب القيادية سواء كأعضاء مجلس نواب، أو نواب محافظين، أو حتى في الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.