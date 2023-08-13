مسئول برامج: توفير فرص تمويلية في مختلف الأنشطة للشركات الناشئة والشباب

أكد سيف الدين بهجت، مسئول البرامج بشركة Flat 6 Labs، أن شركة Flat 6 Labs قائمة على مساعدة الشباب ورواد الأعمال في تطوير شركات التشييد والبناء بأفكار جديدة، ومن خلال البرامج الخاصة بهم.

وأضاف "بهجت"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس" المذاع على شاشة "صدى البلد2" تقديم الإعلامية "شيماء موسى"، أن Flat 6 Labs تقوم بتمرين الشركات ليكونوا على علم ودراية بأمور إدارة الأعمال والأموال، موضحا أن من قواعد الاشتراك أن الشركات المقدمة يجب أن يكون لديها نموذج عمل حتى يقوموا بتقييمه ومعرفة إمكانية تنفيذه على أرض الواقع أم لا ومعرفة كل ما يخص المشروع من جميع الجوانب.

وأوضح "بهجت"، أن الشباب يمكنهم التقديم للحصول على تمويلات من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهم، منوها إلى أن شركة Flat 6 Labs، ستقوم باختيار من 3 إلى 4 شركات من المشاركين حتى تقوم بدعمهم في تنفيذ فكرتهم و ضخ الاستثمارات بهم، مضيفا أنه لوجود سبل أخرى لدعم هذه الشركات بطرق مختلفة، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص للمشاركين أو الذين داخل البرنامج.

وتابع، أن هناك فرص تمويلية في مختلف الأنشطة للشركات الناشئة والشباب، موضحا أنهم يقوموا ببرنامجهم بتدريب الشركات على كيفية إدارة الشركة بتفاصيلها، وعلمهم بالاستشارات القانونية والعقود من خلال استشاريين، بجانب التسويق للشركة وإدارة الموارد البشرية والخطط التنفيذية، وذلك يختلف بناء على حاجة الشركة.