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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال حسين: النقل البحري من الروافد الاستثمارية الهامة.. وأرباحه تصل لـ860 مليار جنيه

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال حسين

أكد الكاتب الصحفي جمال حسين، أن قطاع النقل من القطاعات الهامة في الدولة ، والتي أولى لها الرئيسي السيسي أهمية كبيرة منذ أن تولى المسئولية في عام 2014.

 

وقال جمال حسين، خلال لقاء له لبرنامج ً"صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية وصرفت المليارات لتطوير هذا القطاع الهام، سواء في الطرق أو السكك الحديدية، أو قطاع النقل البحري.

 

وتابع الكاتب الصحفي جمال حسين، أن النقل البحري من الروافد الاستثمارية الهامة للدولة، خاصة مع وجود العديد من الموانئ وقناة السويس، ورغم ذلك مصر لا تحصل على القيمة الحقيقية من أرباح النقل البحري العالمية.
 

 أرباح 

الدولة عملت على تطوير قطاع النقل البحري، مما سيكون له مردود إيجابي، متوقعا أن تحقق مصر أرباح من هذا القطاع تصل إلى 860 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

جمال حسين قطاع النقل الرئيسي السيسي السكك الحديدية النقل البحري

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