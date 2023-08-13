احتياجات سوق العمل.. كل ما تريد معرفته عن الجامعات التكنولوجية| فيديو

كشف الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم العالي والتكنولوجي، تفاصيل أول ملتقى لتوظيف خريجي الجامعات التكنولوجية، قائلًا إن عدد الجامعات التكنولوجية زادت من 3 لـ 10 جامعات خلال 4 سنوات فقط.



وأضاف “الصباغ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هناك إقبالًا كبيرًا من الطلاب والأهالي على الجامعات التكنولوجية، مؤكدًا أن هذا النوع من التعليم له أهمية كبيرة كونه مطلوبا في كافة الأسواق سواء المحلية أو العالمية.



وأوضح مستشار وزير التعليم العالي للتعليم العالي والتكنولوجي أن هذه الجامعات تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل من خلال تزويده بكافة المهارات والأدوات المطلوبة، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تهتم بشكل كبير بالجانب العملي المهني وفقًا للمعايير العالمية، حيث يقضي الطالب 70% من وقته في التدريب والاحتكاك المباشر للحصول على المهارة بالشكل المطلوب.