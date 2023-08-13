وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات

‏افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع المخلفات البلدية الصلبة بشارع ( بورسعيد – غمرة ) بالعاصمة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة ٨٠ مليون جنيه وتخدم 8 أحياء بالمنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة وهى (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون - الأميرية) ، وتبلغ مساحة المحطة 4381 م2 و طاقتها الاستيعابية حوالى 1500 -2000 طن / يوم وتتكون معدات المحطة من 12 سيارة قلاب سعه 24 متر مكعب بالإضافة إلى لودر كتربلر 1.3 متر مكعب ‏ومولد كهرباء وكمبروسر هواء ومغسلة سيارات وتساهم المحطة الجديدة في تحسين عملية جمع ونقل المخلفات في المنطقة الشمالية وتحسين أداء منظومة المخلفات بها وتأتي المحطة الجديدة في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

حضر الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، و الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، و المهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات، و اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وممثلو جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة وقيادات محافظة القاهرة .

وعقب الافتتاح تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المحطة الوسيطة الثابتة حيث استمعا إلى شرح تفصيلى حول مكونات المحطة وآليات التشغيل وبرامج التدريب والتأهيل التي تم الانتهاء منها لجميع العاملين بالمحطة على المعدات الجديدة وأعمال السلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى المتبعة بالمحطة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتمويل إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة حيث تم إنشاء حوالى 7 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بالعاصمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود أي تراكمات للقمامة في الشوارع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة مستمرة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيد رئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع بما يساهم في إعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في جميع المحافظات وتطوير الطرق وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

وشدد اللواء هشام آمنة على سعي الحكومة لإيجاد منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والانضباط وتحقيق مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة، لافتاً إلى ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص الجادة لتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن، وذلك من قبل اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأربعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.



ووجه اللواء هشام آمنة القائمين علي المحطة الجديدة بضرورة الحفاظ علي المعدات والآلات الموجودة بالمحطة في إطار جهود الوزارة للحفاظ علي الاستثمارات التي يتم ضخها في منظومة المخلفات الجديدة في جميع المحافظات.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تنفيذ محطة المناولة يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي البيئة، من خلال المنظومة الجديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالعاصمة، لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين، والتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع فى إقامة مثل هذه المحطات والتى تساهم في سرعة التخلص الآمن من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة مستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرًا لأثره الكبير على صحة المواطن والبيئة مشيرًا إلى أن مستوى النظافة بالعاصمة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لرضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة.

جدير بالذكر أنه المحطة الجديدة مؤمنة بسور خرساني ومغطاه بالكامل بجمــالــون معدني يغطي الموقع بالكــــامــل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلي أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات.

كما يوجد بالمحطة مبني الخدمات مكون من مسجد وغرفة إدارة وغرفة موظفين وغرفتي عمال ودورات مياه، كم تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوي على خزانات حريق بإجمالي 60 متر مكعب وعدد 3 مضخة حريق وشبكة إطفاء.

كما يوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل وكاميرات مراقبة عدد 10 كاميرات عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات.

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