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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يُناقشون رغبات مقدمي طلبات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة المدن الجديدة

صدى البلد

صرح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم عقد اجتماع للوحدة الفرعية المختصة بالتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك بحضور ممثلي أجهزة مدن (الشروق – سفنكس الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – العبور الجديدة)، بهدف متابعة مستجدات ملفات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لتلك المدن، ومناقشة رغبات مقدمي الطلبات.

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وخلال الاجتماع، تم مناقشة أهم الموضوعات التي وردت في طلبات المواطنين، والتي تم رصدها من خلال توافدهم على المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين منذ افتتاحه، والتى تضمنت: فروق المساحات سواء بالزيادة أو النقص، والأولوية فى التسكين، بحيث يكون التخصيص بأسبقية السداد، وكذلك وضع حد أقصى للمدة الزمنية المتاحة للسداد، إضافة إلى تحديد حزمة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المتقاعسين عن السداد، حيث تم التوافق على مجموعة من الحلول و المقترحات تمهيداً لعرضها على وحدة السياسات والضوابط المركزية للدراسة والاعتماد، و سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك،  تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار التفاعل مع رغبات مقدمي طلبات التقنين وتوفيق الأوضاع.

وفي السياق نفسه، شهد المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بجهاز مدينة العبور الجديدة، إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

ويهيب جهاز مدينة العبور الجديدة بجميع العملاء ضرورة الالتزام بالحضور شخصياً في اليوم المحدد لمن تصله رسالة نصية أو يُنشر اسمه على صفحة الجهاز فقط، حرصاً من الجهاز على تيسير الإجراءات، ونظراً للإقبال الكبير من عملاء التقنين تم مد مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي لعملاء التقنين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الـ3 عصراً. 

العبور الجديدة الشروق سفنكس الجديدة أكتوبر الشيخ زايد

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