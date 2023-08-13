وزير الإسكان السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الصين.. تعرف على السبب

يبدأ وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، تستمر حتى 16 أغسطس الجاري.

تأتي هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والصين في قطاعي "البلدية" و"الإسكان"، والاطلاع على تجارب الشركات الصينية في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.



ويرعى الحقيل، خلال زيارته ملتقى الأعمال السعودي الصيني، الذي ينطلق يوم الأربعاء 16 أغسطس بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال.

والذي يستعرض الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان، بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.