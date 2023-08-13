ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 4 أشخاص

أعلنت الإذاعة الرسمية الصينية، اليوم الأحد، إن عدد ضحايا الانهيارات الطينية، التي وقعت في إقليم شنشي بشمال غرب الصين، الجمعة، ارتفع إلى أربعة.

كان التلفزيون المركزي الصيني ذكر في وقت سابق أن الانهيارات الطينية، التي شهدتها مدينة شيان في أعقاب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلفت 18 شخصاً بين قتيل ومفقود مع وقوع إصابتين مؤكدتين، حسبما أفادت رويترز.

وجاء في تقرير الإذاعة الرسمية أن أعمال الإنقاذ جارية بمشاركة 81 شخصاً و11 مركبة في الموقع.

وتعرضت عدة مدن وبلدات في أنحاء شمال الصين لهطول أمطار غزيرة وفيضانات في الأسابيع الأخيرة مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا بالإضافة إلى أضرار جسيمة بعد أن وصل الإعصار دوكسوري إلى اليابسة في البلاد في 28 يوليو.