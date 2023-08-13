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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تندد بزيارة نائب رئيسة تايوان لأمريكا

أرشيفية
أرشيفية

نددت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، بزيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي للولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه انفصالي و "مثير للمشاكل طوال الوقت".

وقالت الوزارة في بيان بعد وقت قصير من وصول لاي إلى نيويورك في طريقه إلى باراجواي، إن الصين تتابع الموقف عن كثب وستتخذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

ووصل وليام لاي نائب رئيسة تايوان، الأحد، إلى نيويورك في مستهل زيارة عابرة للولايات المتحدة نددت بها الصين، وأثارت مخاوف مسؤولين تايوانيين من أن تؤدي إلى مزيد من النشاط العسكري الصيني بشأن الجزيرة.

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وهبطت طائرة الخطوط الجوية الصينية التي أقلت لاي من تايبيه في مطار جون إف كنيدي بعد الساعة 8:15 مساء بتوقيت قليل بالتوقيت المحلي (00:15 بتوقيت جرينتش).

ويقوم لاي، المرشح الأبرز لمنصب رئيس تايوان في الانتخابات التي ستجرى في يناير، بأول توقف رسمي له في الولايات المتحدة مرتين في طريق الذهاب والعودة من باراجواي حيث سيحضر مراسم تنصيب رئيسها الجديد.

ومن المتوقع أن يعود لاي من باراجواي إلى تايوان عبر سان فرانسيسكو، الجمعة، بحسب الجدول الرسمي للزيارة المنشور، السبت، الذي لم يذكر زيارة الولايات المتحدة.

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