تطور خطير.. 10 طائرات صينية وسفن حربية تعبر الخط الفاصل مع تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أن 10 طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لـ تايوان، برفقة 5 سفن حربية صينية وذلك ضمن دوريات الاستعداد القتالي للقوات الصينية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، إنها رصدت من الساعة 01.00 بتوقيت غرينتش إجمالي 25 طائرة صينية تشارك في عمليات في البحر، من بينها مقاتلات من طراز جيه-10 وجيه-16 بالإضافة إلى قاذفات من طراز إتش-6.

وأضافت الوزارة أن 10 من بين هذه الطائرات عبرت الخط الذي يقسم مضيق تايوان وكان في السابق بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين، أو دخلت الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وتابعت أن هذه الطائرات تعمل بالتنسيق مع خمس سفن حربية صينية تشارك في دوريات «الاستعداد القتالي».

وذكرت أن الجيش التايواني أرسل سفنا وطائرات لمراقبة الوضع.