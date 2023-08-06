بمسلسل وثائقي.. الصين تستعرض قدرة جيشها على مهاجمة تايوان

أذاعت الصين مسلسلاً وثائقيًا جديدًا حول استعداد الجيش لمهاجمة تايوان وظهر من خلاله جنودا يتعهدون ببذل أرواحهم إذا لزم الأمر مع استمرار بكين في تصعيد خطابها ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

"مطاردة الأحلام"، مسلسل وثائقي من ثمانية أجزاء بثته محطة CCTV الحكومية الصينية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس، للاحتفال بالذكرى 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي، يعرض تدريبات عسكرية وشهادات لعشرات الجنود، أعرب العديد منها عن استعدادهم للموت في هجوم محتمل ضد تايوان.

تؤكد الصين أن تايوان، وهي دولة تتمتع بالحكم الذاتي، تابعة لاراضيها، ويجب استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

كثيرًا ما تنشر وسائل الإعلام الحكومية وجيش التحرير الشعبي مواد دعائية تروج لتحديث الجيش بالإضافة إلى مقاطع فيديو للتدريبات العسكرية.

تعمل المواد على تأجيج القومية الصينية المتصاعدة وإظهار الثقة العسكرية ضد تايوان، وضمنيًا تثير علاقاتها مع الولايات المتحدة. ورغم أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان كدولة ذات سيادة، فقد تعهدت بمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها في حالة حدوث غزو.

في الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان. وانتقدت بكين هذه الخطوة.

عرض المسلسل الوثائقي "مطاردة الأحلام"، من بين أشياء أخرى، مثل تدريبات "السيف المشترك" لجيش التحرير الشعبي، والتي تحاكي الضربات الدقيقة ضد تايوان. وأجريت التدريبات حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في أبريل بعد زيارة الرئيس التايواني تساي إنغ ون للولايات المتحدة.

من بين الأجزاء الأكثر دراماتيكية في المسلسل الوثائقي تعهدات جنود جيش التحرير الشعبي من مختلف الأسلحة بالتخلي عن الحياة في هجوم محتمل على تايوان.

ردد، طيار من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي، كلمات في المسلسل تقول: "ستكون طائرته المقاتلة آخر صاروخ يندفع نحو العدو إذا كنت قد استخدمت كل ذخيرتي في معركة حقيقية".