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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تايوان.. بايدن يستعد للتخلي عن أوكرانيا في خطوة غير مسبوقة

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

قال موقع “إنفو بريكس”، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يرغب في تمويل توريد الأسلحة لـ تايوان من الميزانية المخصصة لأوكرانيا.

وأوضح الموقع أنه “إذا تمت الموافقة على المبادرة، فستكون خطوة غير مسبوقة لأنها ستكون المرة الأولى التي تقدم فيها واشنطن أسلحة إلى تايبيه في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي".

وأضاف: “لا يسعنا إلا أن نتخيل كيف كان رد فعل نظام كييف الفاسد إلى ما لا نهاية، وخاصة زعيمه فولوديمير زيلينسكي، على مثل هذه الأخبار”.

وأشار إلى أنه “في قمة الناتو الأخيرة، عانى الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلينسكي من أمطار باردة غير سارة للغاية عندما أمره الحلف فعليًا بمواصلة الصراع حتى آخر أوكراني.. ونتيجة لذلك، لم يحاول حتى إخفاء خيبة أمله المطلقة".

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وأوضح الموقع: "يبدو الآن أنه على زيلينسكي تعلم كيفية مشاركة" المساعدة من أجل الحرية والديمقراطية ".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن بايدن يعتزم مطالبة الكونجرس بتمويل أسلحة لتايوان كجزء من ميزانية إضافية لأوكرانيا.

بايدن تايوان زيلينسكي أوكرانيا

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