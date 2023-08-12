لكسر الحصار الدبلوماسي الصيني ضد الجزيرة.. نائب رئيس تايوان يزور باراجواي

غادر نائب رئيس تايوان، اليوم السبت، في رحلة إلى باراجواي لتعزيز العلاقات مع آخر شريك دبلوماسي لحكومته في أمريكا الجنوبية في وقت تكثف فيه الصين جهودها لعزل ديمقراطية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

تشمل رحلة، وليام لاي، توقفًا في سان فرانسيسكو ونيويورك، حيث انتقدت بكين واشنطن لسماحها بذلك. ويزعم الحزب الشيوعي الحاكم في البر الرئيسي أن تايوان جزء من أراضيه ويقول إنه لا يحق له إقامة علاقات خارجية.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، من المقرر أن يحضر، وليام لاي، نائب رئيس تايوان، حفل تنصيب رئيس باراجواي المنتخب سانتياغو بينيا يوم الثلاثاء.

وقال نائب رئيس تايوان، إنه سيلتقي بمسؤولين من حكومات أخرى حتى يشرح للمجتمع الدولي أن تايوان دولة متمسكة بديمقراطيتها وحقوق الإنسان والحرية وتشارك بنشاط في الشؤون الدولية.

باراجواي جزء من مجموعة متضائلة من 12 حكومة لديها علاقات دبلوماسية مع تايوان. هم في الغالب بلدان صغيرة وفقيرة في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. فقدت تايوان شريكًا هذا العام عندما حولت هندوراس الاعتراف الرسمي إلى بكين.

زار رئيس باراجواي المنتخب سانتياغو بينيا، تايوان في يوليو وأخبر الرئيس تساي إنغ وين أن بلاده ستقف إلى جانب شعب تايوان خلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات.

كثفت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ جهودها لتخويف تايوان من خلال تحليق الطائرات المقاتلة والقاذفات بالقرب من الجزيرة وإطلاق الصواريخ في البحر. ورد بعض السياسيين الأمريكيين والأوروبيين بالسفر إلى تايوان لإظهار الدعم.

عادة ما يتوقف المسؤولون التايوانيون في الولايات المتحدة في طريقهم من وإلى أمريكا اللاتينية ويلتقون بالمسؤولين الأمريكيين، وهو الأمر الذي يثير غضب بكين. لم تعط الحكومة التايوانية أي مؤشر على أن نائب الرئيس كان من المقرر أن يلتقي بمسؤولين أمريكيين.

كان من المقرر أن يتناول الغداء يوم الأحد في مدينة نيويورك مع التايوانيين الذين يعيشون هناك قبل مغادرته إلى باراجواي. في طريقه إلى المنزل، خطط للتوقف في سان فرانسيسكو لتناول العشاء مع التايوانيين هناك.

قالت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق إنها ستراقب التطورات وإنها مستعدة لاتخاذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

أطلقت الصين مناورات حربية حول تايوان في أبريل بعد أن التقت تساي برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في لوس أنجلوس أثناء عودتها إلى الوطن من أمريكا الوسطى.