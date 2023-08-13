عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة برلمانية توصي بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص |تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة الالتزام باستمرارية صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين، واستكمال إجمالي دخل العامل الشهري بما لا يقل عن 3000 جنيه، وفقًا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، والذي بأ تطبيقه في شر يوليو الماضي، وإنشاء مراكز تدريب مجهزة ومؤهلة لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، ودمجهم في سوق العمل، والتأكد من الالتزام بتعيين النسبة المقررة قانونًا لهم (5 %)، واستمرار التزام الشركة بدفع حصة العامل للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية لضمان حصولهم على خدمة التأمين الصحي والاجتماعي، ووجود حل جذري لمشكلة مديونيات الشركات للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بتقديم خدمة التأمين الصحي للعمال تنفيذا للمادة 18من الدستور.

ووجهت اللجنة توصيات عامة خاصة بشأن ضرورة التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، للحفاظ على حقوق العاملين بهذا القطاع باعتبارهم الطرف الأساسي الداعم للعملية الإنتاجية، ودفع عجلة التنمية، وقيام مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر العمالة غير المنتظمة، وتصنيفها مهنياً، تمهيداً لتسجيلها في صندوق العمالة غير المنتظمة، لصرف المنحة العاجلة التي وجه بها رئيس الجمهورية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية لإشهار الصندوق، بالإضافة إلى توعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة المحافظة المختلفة وخاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني داخل المحافظة، لسداد حصصهم التأمينية والتي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وهو 1700 جنيه مما يعادل 152 جنيهًا شهريًا باعتبار الدولة صاحب عمل لهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة من المزايا التأمينية الواردة بالقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية.

كما دعت اللجنة إلى توعية الشباب بالحوافز التي تقدمها الدولة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية مهارات وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل، ومدى التزام الشركات داخل نطاق المحافظة بتعيين نسبة الـ 5% المقررة قانونًا.

الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص قانون العمل مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

ترشيحاتنا

رضا حجازي يعلن أبرز محاور استراتيجية تطوير التعليم 2024 /2029

جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

وزير التعليم يكشف موعد إعداد مناهج الثانوية العامة الجديدة

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

فيديو

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ