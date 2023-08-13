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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية في الصين

ضحايا الانهيارات
ضحايا الانهيارات الطينية في الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية في الصين، التي وقعت في إقليم شنشي بشمال غرب الصين، الجمعة الماضي، إلى أربعة وفيات، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

هطول أمطار غزيرة وفيضانات في الأسابيع الأخيرة

التلفزيون المركزي الصيني «سي.سي.تي.في» ذكر في وقت سابق، أن الانهيارات التي شهدتها "شيان" بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلفت 18 شخصًا بين قتيل ومفقود مع وقوع إصابتين مؤكدتين.

تقرير الإذاعة الرسمية أفاد بأن أعمال الإنقاذ جارية بمشاركة 81 شخصًا و11 مركبة في الموقع، كما تعرضت مدن وبلدات في أنحاء شمال الصين لهطول أمطار غزيرة وفيضانات في الأسابيع الأخيرة؛ ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، كما حدثت أضرار جسيمة بعد أن وصل الإعصار دوكسوري إلى اليابسة في البلاد في 28 يوليو.

 

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