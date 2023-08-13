تعليم الغربية: إطلاق وثيقة الطفل السكري بالاشتراك مع التأمين الصحي

قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إن المديرية أصدرت بالاشتراك مع التأمين الصحي وثيقة الطفل السكري .

وكشف" حسن "وكيل التعليم أن الوثيقة تنص على ان يعامل الطفل المريض بالسكر بالمثل كباقي الزملاء عند التسجيل بالمدرسة أو أثناء الدراسة ومن حق الطفل قياس السكر في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة يسمح للطفل السكرى بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه أو العصير في أي وقت ويسمح له كذلك بأخذ الانسولين في أى وقت وأي مكان وحسب الضرورة .

وشددت الوثيقة على احترام خصوصية الطفل وعدم ترك الطفل السكرى دون ملاحظة ويتم الاتصال بولى الأمر في حالة وجود أمر طارئ مع أهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المصابين بالسكر في كل مدرسة و ضرورة الاحتفاظ بسجل خاص لهم شامل أرقام هواتف أولياء الأمور ومراعاة الحالة المرضية للطفل السكرى .

كما يحتاج إلى التغيب عن المدرسة في حالة عرضه على العيادة أو تحويله إلى المستشفى و يسمح للطفل السكرى ممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية والاشتراك بالرحلات وعدم منعه من ذلك ويسمح للطفل الذهاب الى دورة المياه في أى وقت متى احتاج إلى ذلك وضرورة توفير أغذية ومشروبات صحية مناسبة للطالب السكري في مقصف المدرسة ويطبق ذلك أثناء إجراء الامتحانات مع استدعاء طبيب اللجنة حال ظهور أى أعراض غريبة على الطفل وذلك بصفة عاجلة.