تحذير شديد.. صينيون يجهزون أنفسهم لشن هجوم إلكتروني مدمر على أمريكا

حذرت مسؤولة كبيرة عن الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة من أن قراصنة الإنترنت في الصين يجهزون أنفسهم لشن هجمات إلكترونية مدمرة على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

قال جين إيسترلي ، مديرة وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية الأمريكية ، متحدثة أمام لجنة في مؤتمر ديف كون، للقرصنة في لاس فيجاس :"آمل أن يأخذ الناس على محمل الجد التحذير، بشأن إمكانية استخدام الصين قدراتها الهائلة في حالة نشوب صراع في مضيق تايوان لضرب بنيتنا التحتية الحيوية ".

وأضافت "ستزيد مثل هذه الهجمات النشاط السيبراني الصيني ضدنا ، والذي يشمل منذ سنوات التجسس وسرقة البيانات، لكن الأمر سيتفاقم ليلحق الضرر بنظامنا".

تشير تصريحات إيسترلي الى العديد من الإنذارات الأخرى التي أثيرت هذا العام فيما يتعلق بإمكانية قيام الصين بهجمات إلكترونية مدمرة.

في مايو، حذرت مايكروسوفت من أن قراصنة تابعين للحكومة الصينية يستهدفون البنية التحتية الأمريكية الحيوية.

في أحدث تقييم سنوي للتهديدات ، نُشر في فبراير ، قال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إن "الصين تقريبًا قادرة على شن هجمات إلكترونية يمكن أن تعطل خدمات البنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة ، بما في ذلك ضد خطوط أنابيب النفط والغاز ، وأنظمة السكك الحديدية. "

في الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة رصدت نشاط أكبر لقراصنة صينيين يعملون ضد البنية التحتية الحيوية.