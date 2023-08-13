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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منتجات وصناعات يدوية وعروض فنية وورش بمعرض الحرف التراثية بالجيزة

معرض للمنتجات التراثية
معرض للمنتجات التراثية

افتتح أمس معرض (الحرف التراثية والمنتجات اليدوية) فى إطار التعاون بين محافظة الجيزة وسفارة اليمن والذى يقام للتعريف بالصناعات والمنتجات اليدوية والحرف بدولتى مصر واليمن إلى جانب المنتجات والمعروضات من دول ( الصين والهند والمغرب والمكسيك وسوريا وفلسطين والسودان وبيرو ) والذى يستمر حتى غدِ الإثنين 14 إغسطس بفندق بيراميزا بالدقى.


وقد أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحجم المشاركة من العارضين وتنوع وجودة المنتجات المعروضة مؤكداً على أهمية إقامة مثل تلك المعارض لإتاحة الفرص التسويقية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من أبناء المحافظة للتعريف بمنتجاتهم إلى جانب الترويج السياحى لمقاصد المحافظة السياحية.


يشمل المعرض تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أقسام خاصة بأصحاب الحرف  والصناعات اليدوية من قرى محافظة الجيزة من منتجات السجاد اليدوى والفخار والمصنوعات الجلدية والزجاجية والخوص إلى جانب منتجات التمور والأثاث والعطارة من محافظات ( الوادى الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية ). 


كما يتيح المعرض الفرصة للراغبين فى التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التى تتضمنها فعاليات المعرض.

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