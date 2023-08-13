روسيا تطلق نيرانا تحذيرية وتوقف سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إيقاف سفينة شحن كانت متجهة إلى أوكرانيا بالقوة لتفتيشها.

وقالت الدفاع الروسية إن سفينة حربية روسية أطلقت نيرانًا تحذيرية تجاه سفينة الشحن “سوكرا أوكان” التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني.

جاء ذلك بسبب عدم استجابة يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إرسال مروحيات "كا-29" مع مجموعة من الأفراد العسكريين الروس من سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" من أجل تفتيش سفينة الشحن. وبحسب نتائج الاتصالات اللاسلكية، توقفت السفينة، ونزل فريق التفتيش على متن سفينة الشحن".

وأضافت الدفاع الروسية أن السفينة المتجهة إلى أوكرانيا واصلت بعد ذلك التحرك إلى ميناء إسماعيل الأوكراني عقب التقتيش.