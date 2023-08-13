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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الحرائق

أرشيفية
أرشيفية

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة الحرائق الضخمة التي تجتاح هاواي، والتي ذهب ضحيتها حتى الآن العشرات وتم تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان.

وتقدّمت الوزارة الفلسطينية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، مُعربة عن ثقتها بقدرة الولايات المتحدة على مواجهة هذه الكارثة والتغلب عليها.

وأعلنت سلطات مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الحرائق إلى 93 قتيلًا، مما يجعله أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، ومن المرجح أن يرتفع العدد الإجمالي مع قيام كلاب الجثث بالتنقيب في أنقاض لاهاينا.

وظهر حجم الضرر بشكل أكثر حدة بعد أربعة أيام من حريق سريع الحركة دمر مدنية المنتجع التاريخية، ودمر المباني وأهلك السيارات.

ووفقًا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، قدّرت تكلفة إعادة بناء لأهالينا بـ 5.5 مليار دولار، مع تدمير أكثر من 2200 مبنى وحرق أكثر من 2100 فدان (850 هكتارًا).

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