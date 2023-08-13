كيف جاءت فكرة إنتاج السيارات الكهربائية بمصر؟ نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي يوضح

أكد الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن فكرة إنتاج السيارات الكهربائية بدأت بدعم شروعات طلاب الجامعات في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وكان ذلك بمثابة الانطلاق في فكرة إنتاج السيارات الكهربائية.

وقال عمرو فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر فضائية “صدى البلد”: “طرحنا أول مبادرة في مصر لنقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية إلى مصر”.

وأضاف: “بعد 9 أشهر من الآن، سيكون لدينا سيارة كهربائية مصرية بصناعة محلية كمرحلة أولى”.

نزول السيارة الكهربائية

وأوضح نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المرحلة الثانية تتمثل في الصناعة ونزول السيارة الكهربائية للشوارع المصرية.