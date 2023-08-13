كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل خطة ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ، والتي تمثلت في :

التوسع في مدارس التعليم الفني والتدريب المزدوج ، عدد المدارس 24 مدرسة مستقلة ، و67 منشآة تدريبية ، و239 مدارس ملحقة بإجمالي عدد طلاب 50936 طالب

إنشاء المدارس التطبيقية حيث كانت 3 مدارس في 2018 و وصلت الان لـ 46 مدرسة

إنشاء تخصصات جديدة وربطها بسوق العمل مثل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وطاقة الرياح واستصلاح الاراضي والصوب الزراعية.

وصلت عدد مدارس التعليم الفني المتخصصة في صناعة الرياح والطاقة الشمسية عدد 17 مدرسة بالاضافة الى مدارس الكهرباء والصرف الصحي

تطوير واعتماد وتطبيق 85 برنامج دراسي طبقا لمنهجية الجدارات المهنية وتعادل 80% من اجمالي البرامج

في عام 2021 / 2022 شارك ممثلي سوق العمل في التقييم النهائي لطلبة الدبلومات الفنية

استحداث 29 برنامج دراسي جديد طبقا لاحتياجات سوق العمل

استحداث نموذج مراكز التميز وتم البدء بـ 5مراكز في مجالات الصناعات الهندسية والسيارات والطاقة

قامت وزارة التربية والتعليم بإضافة عامين للتعليم الفني نظام الثلاث سنوات للحصول على دبلوم الطاقة المتجددة وتركيب وتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية وذلك لخدمة سوق العمل وتحقيق رؤية مصر 2030 المستقبلية في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة .

وأطلق اليوم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

وذلك بحضور الدكتورة میرفت الديب أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة بنها وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية وممثل الوزارات والهيئات المعنية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من بينهم الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والنائب محمود تركي نائب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل الجهات والمنظمات الدولية، والقيادات التعليمية والتربوية، وممثلين عن المعلمين والطلاب ومجلس الأمناء.