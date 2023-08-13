قبيل حفل لندن.. فؤاد عبدالواحد يطرب جمهور القصيم ضمن جولة المملكة 2023

أبدع الفنان فؤاد عبد الواحد مع جمهور منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية،في ليلة نثر فيها كل أحاسيس الطرب والفرح، وقدم حفلاً غنائياً مميزاً كامل العدد، ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، برعاية الهيئة العامة للترفيه، متنقلاً وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر في الصالة الرياضية في جامعة القصيم.

واختتم الليلة الإستثنائية التي جمعته بالفنانة داليا مبارك متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أغنياته التي لبت جميع أذواق الحضور وتفاعلهم وغنائهم المتواصل معه.

وأعرب فؤاد عبد الواحد عن شكره لجمهور القصيم وتفاعلهم ومحبتهم التي أظهرها خلال فقرات الحفل، وقال عبر جميع منصاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "ليلة خيالية مع جمهور القصيم .. شكراً من القلب"، وأضاف: "وشكراً هيئه الترفيه - جولة المملكة 2023 وشركة بنش مارك".

فؤاد عبد الواحد وحفل لندن

ويستعد الفنان فؤاد عبد الواحد للسفر الى لندن، لإحياء حفلاً غنائياً يوم 18 أغسطس 2023 يشاركه به الفنان عايض والفنانة أميمة طالب.

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

في شهر مايو الماضي، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عمل غنائي جديد بعنوان "يشهد الله"، حمل في كلماته وصف مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق، والذي لحنها الملحن "وتـر"، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي "سيروس" وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد.

أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد

كان أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد الفنية، هو ألبومه "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى من ألبوم فؤاد عبد الواحد، "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة.

وحققت الأغنيات الثلاث الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتين مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينيه ليالي.

حفل فؤاد عبد الواحد

حفل فؤاد عبد الواحد

حفل فؤاد عبد الواحد

حفل فؤاد عبد الواحد

حفل فؤاد عبد الواحد