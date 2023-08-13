صدمة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:" بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأضاف البيان:" سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

يذكر أن ريال مدريد، أعلن الأسبوع الماضي إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

واستهل ريال مدريد مشواره في مسابقة الدوري الإسباني أمس السبت بالفوز عليه على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد.

وسجل رودريجو وجود بيلينجهام ثنائية ريال مدريد في بلباو.