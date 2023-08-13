أفشة يستعرض عضلاته على شواطئ الساحل الشمالي.. شاهد

يستمتع محمد مجدى أفشة نجم النادى الاهلي، بإجازته الصيفية فى إحدى المدن الساحلية.

ونشر أفشة صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، مستعرضاً عضلاته، على شاطئ البحر، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وساهم أفشة رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.