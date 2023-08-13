بكاش مايوه |شمس الكويتية تنشر صورا جديدة لها من شاطئ البحر

سحرت الفنانة شمس الكويتية انظار جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة جديدة لها.

وبدت شمس الكويتية بإطلالة ملفتة أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى احدى الاماكن الساحلية، لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها .

طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعىاليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى.



وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يامتعلم يابتاع المدارس

اتسببت في كوارث

علمتني الأدب

افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص