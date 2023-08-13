عاجل..ضبط المتهم في واقعة الكلب الشرس بمستشفى المحلة العام

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية منذ قليل من إلقاء القبض على "زيزو.ا" المتهم بارتكاب واقعة اصطحاب كلب شرس والاعتداء على الفريق الطبي بمستشفي المحلة العام وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة أول المحلة وعرضه على النيابة العامة والتي امرت بحجزه على ذمة التحريات .





وكان أطباء مستشفى المحلة العام بمديرية الصحة بالغربية حرروا بلاغا رسميا حمل توقيع نحو 20 طبيب من رؤساء الأقسام العلاجية ضد أفراد أسرة طفل مريض اصطحب كلبا شرسا أثناء حمله طفل ينزف بقسم الطوارىء وسط اتهامات له باستعمال البلطجة واستعراض القوة في حق الفريق الطبي بالمستشفي .

من ناحية أخري تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لتحديد هوية أفراد أسرة طفل مريض هاجمت أطباء وفريق علاجي بقسم الاستقبال والطوارىء مصطحبين كلب شرس بمستشفى المحلة وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وأفادت مصادر أمنية أنه تم تداول فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي فس بوك للأب يصطحب طفله مصاب وينزف بأحد الجروح بقدمه كما اصطحبا كلب شرس يشكو من عدم علاج ابنه علي حد قوله.



وشهدت مستشفى المحلة العام استمرار حالة من الرعب والفزع بين صفوف الطواقم الطبية عقب واقعة اصطحاب أسرة طفل مريض فجرا كلب "شرس" في جولة بأقسام الطوارىء والاستقبال وسط حالة من التراشق الألفاظ والعبارات البذيئة في حق الفريق الطبي الأمر الذي أصاب جميع الأطباء وطاقم التمريض بحالة من الصدمة خشية تعرض حياتهم للخطر .

وكانت كاميرات مراقبة داخل مستشفي المحلة وثقت بلطجة أسرة طفل مريض واصطحابها للكلب شرس داخل أسوار المستشفى فضلا عن حالة الذعر التي انتابت الفريق الطبي بالمستشفي .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفي يفيد يتجول كلب شرس بصحبة أسرة طفل مريض بأقسام الاستقبال والطوارىء بمستشفي المحلة بنطاق دائرة القسم.

في المقابل أصدر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور توفيق الابس مدير مستشفي المحلة بضرورة فتح باب في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته بأهمية تلبية احتياجات كافة المرضي والمواطنين من خدمات علاجية ورعاية صحية متكاملة علي مدار 24 ساعة .

الجدير بالذكر أن عيادات مستشفي المحلة العام وأقسامها العلاجية تستقبل الآلاف من المرضي يوميا علي مدار فترات الشيفتات الصباحية والمسائية كما تحوي ما يقرب من 1000 طبيب وفني ممرض طوال فترات العمل اليومية .