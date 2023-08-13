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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يشكر الرئيس لرعايته للمؤتمر الدولي الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها، بكل الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي ،  على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م .

ويأتي المؤتمر تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".


وأكد وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي ، كما أنه دعم كبير لحسن استخدام الوسائل الحديثة والعصرية في المجال الدعوي .
 

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