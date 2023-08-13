مفاجآت بالجملة في كليات الطب والهندسة.. إعلان تنسيق المرحلة الأولي للجامعات غدا

قال زكي السعدني، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، إنه سيتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لعام 2023 غد الأثنين.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج صالة التحرير والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أن الوزير سيعلن الحد الأدنى للقبول في الكليات، وخاصة في القطاع الطبي والهندسي.

وأوضح السعدني أن هناك مؤشرات تشير إلى انخفاض نسب القبول في كليات الطب لتصل إلى حوالي 90.7%، لافتا إلي أن كليات الطب والأسنان تعتبر الأكثر رغبة من قبل طلاب شعبة العلوم، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول فيها حوالي 89.5%.

كما توقع أن يصل الحد الأدنى للقبول في تخصص العلاج الطبيعي إلى 89%، مؤكدا أنه تم استيفاء الأعداد المطلوبة في كليات الطب في تنسيق المرحلة الأولي، وأن هناك فرصًا للقبول في كليات الطب البيطري والتمريض في المرحلة الثانية.