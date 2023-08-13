عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختبارات إلكترونية للمتقدمين لمدارس المتفوقين بشمال سيناء

اختبارات المتقدمين
اختبارات المتقدمين للقبول بمدارس التكنولوجيا بسيناء

 

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، محافظة شمال سيناء، الاختبارات الإلكترونية للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للطلاب بنات   وذلك لليوم الثاني على التوالي ،تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وبرعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

 

80 طالبا وطالبة :

 

 أفاد المهندس/ هشام فرغل مدير مركز الإختبارات الإلكترونية بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (80) طالبا وطالبة ، مقسمات على ثلاث فترات ،وزمن كل فترة ساعتان ونصف ،
 

حيث تتم عملية  الاختبار في أربع مقررات
هي:

( العلوم ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ،  والقدرات العقلية) ،
 

واضاف،  بأنه سيتم إعلان النتائج بعد الإنتهاء من جميع الاختبارات على مستوى الجمهورية ، وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

txt

عمل شمال سيناء تنظم برنامجا تدريبيا على ريادة الأعمال للفتيات

سيناء الطالبات المتفوقين مدارس الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

البحر المتوسط مقبرة المهاجرين.. لماذا تزايدت الوفيات جراء غرق القوارب في 2023؟

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

تجنبوا الشركات غير المرخصة.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية

خناقة شيكابالا وإيقاف القيد الأبرز.. 5 أزمات تضرب الزمالك في أغسطس

من خلال المشروعات الزراعية.. القرش: الدولة عملت على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

يشبه القصور .. شاهد صور لأفخم حمام في العالم تثير الجدل

فيديو

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ