اختبارات إلكترونية للمتقدمين لمدارس المتفوقين بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، محافظة شمال سيناء، الاختبارات الإلكترونية للطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للطلاب بنات وذلك لليوم الثاني على التوالي ،تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وبرعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

80 طالبا وطالبة :

أفاد المهندس/ هشام فرغل مدير مركز الإختبارات الإلكترونية بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (80) طالبا وطالبة ، مقسمات على ثلاث فترات ،وزمن كل فترة ساعتان ونصف ،



حيث تتم عملية الاختبار في أربع مقررات

هي:

( العلوم ، والرياضيات ، واللغة الإنجليزية ، والقدرات العقلية) ،



واضاف، بأنه سيتم إعلان النتائج بعد الإنتهاء من جميع الاختبارات على مستوى الجمهورية ، وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .