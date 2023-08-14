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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نادية مبروك توضح أهمية سياحة اليخوت فى زيادة إيرادات القطاع

النائبة نادية مبروك
النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق

أكدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك  جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى.

عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق سياحة اليخوت 

وقالت “مبروك” فى حوار لها لـ"صدى البلد" إن الدولة تبذل جهد كبير في تطوير بعض من أنواع السياحة مما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة علي الإنفاق وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية‏.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الى أن الدولة أيضا تبذل جهد ضخم في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.

النائبة نادية مبروك فى حوار لها لـ صدى البلد
الاذاعة المصرية السياحة الشاطئية النائبة نادية مبروك ايرادات سياحية السياحة المصرية

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