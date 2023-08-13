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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إلهام شاهين: اللهجة المصرية انتشرت في العالم العربي بسبب الأعمال الفنية

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن اللهجة المصرية انتشرت في كل أنحاء الوطن العربي بسبب الأعمال الفنية المصرية، والتي انتشرت بصورة واسعة، وهو ما جعل مصر لها الريادة دائما، وجعلها الأم لكل الوطن العربي، موضحة مهرجان القاهرة للدراما هذا العام خاص بالأعمال المصرية، وفي الأعوام المقبلة تأمل أن يكون مهرجان دولي. 

إلهام شاهين تكشف لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما 

وأضافت "شاهين"، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الخاص باحتفالية 60 سنة دراما بمدينة العلمين الجديدة، والمذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المهرجان هذا العام، هو أول مهرجان فني في مدينة العلمين الجديدة، مناشدة الفنانين والفنانات بالتواجد في هذا المهرجان في العلمين الجديدة، "عاوزين نتلم ونفرح كلنا بالدراما المصرية، وكل اللي اتعمل خلال 60 سنة دراما، خصوصا أن مدينة العلمين رائعة وجميلة للغاية، وأنا منبهرة جدا الحقيقي، ولما عرفت التنظيم للمهرجان اتبسطت أكتر". 

وتابعت إلهام شاهين: "لازم نفرح بمصر أد إيه كل يوم فيه شيء جديد وجميل، ونفتخر بي قدام العالم كله، العالم كله بقا عينيه على مصر في ضوء كل المناطق الجديدة السياحية اللي في مصر، كلنا مبسوطين بمدينة العلمين، ونتمنى أنها تكون من أهم المدن في العالم لأنها تستحق ده". 

وأردفت، أن لجنة المهرجان تشهد تواجد الفنان كريم عبد العزيز، والكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج جمال عبد الحميد، والناقد الفني طارق الشناوي، "اللجنة الخاصة بالمهرجان تقيلة جدا وقوية جدا، وفخورة أني أكون واحدة من المتواجدين في اللجنة في هذه الدورة، خاصة أن المهمة صعبة جدا في ضوء تواجد أعمال كبيرة ونجوم ونجمات يستحقون جوائز". 

واستكملت أنها تهنئ كل من قدم أعمال درامية في 2023 هذا العام، سواء في رمضان الماضي أو خلال العام، لأن كل الأعمال الدرامية هذا العام كانت مميزة للغاية، وكانت المنافسة شرسة، "إحنا عاوزين نزود جوايز لأن فيه أعمال كتير جميلة ورائعة". 

إلهام شاهين الأعمال الفنية المصرية هرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين الجديدة إكسترا نيوز

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