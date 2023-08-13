أحدث نقلة نوعية بالقطاع.. برلماني: إنجازات وزير النقل لا ينكرها إلا جاحد

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الجهود الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية للنهوض بقطاع النقل، مؤكدًا أن هذا القطاع شهد اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر.

ووجه "شكيب" تحية قلبية إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على مجهوداته العظيمة والملموسة، والتي ساهمت في الإرتقاء والنهوض بهذا القطاع الهام، مضيفا: "إنجازات وزير النقل لا ينكرها إلا حاقد وجاحد".

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، وذلك بعد التطوير الكبير الذي شمل المنظومة بأكلمها من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والنقل النهرى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية.

واختتم النائب رفعت شكيب: "تطوير قطاع النقل عامل أساسي في بناء الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من أكفأ الوزراء".